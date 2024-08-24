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الزائرون الأجانب حتى الان أقل بـ30% من المتوقع.. ولكن: هل انخفضت رحلات مطار النجف 20% ؟

خاص السومرية

2024-08-24 | 03:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الزائرون الأجانب حتى الان أقل بـ30% من المتوقع.. ولكن: هل انخفضت رحلات مطار النجف 20% ؟
2,828 مشاهدة

السومرية نيوز-خاص

تنتهي يوم غد الاحد زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، في الوقت الذي لا تزال أعداد الزائرين الأجانب حوالي 3.5 مليون زائر أجنبي، وهو رقم لايزال بعيدًا عن التقديرات العراقية والإيرانية، حتى الان.

بحسب الجانب العراقي، حتى يوم أمس الجمعة، 3.3 مليون زائر أجنبي، أي قبل يومين فقط من موعد حلول الزيارة التي تصادف يوم غد الاحد، اما عدد المغادرين من إيران حتى الان بلغوا 3.5 مليون زائر اجنبي، أي بين إيرانيين وجنسيات اسيوية أخرى، ما يعني دخل منهم 3.3 وبقي ربما 200 الف زائر في الطريق لم يدخل العراق بعد.

وعمومًا، يبلغ هذا العدد اقل من التقديرات العراقية الإيرانية، حيث قدر العراق ان يبلغ عدد الزائرين الأجانب هذا العام اكثر من 5 ملايين زائر، فيما قدرت ايران ان عدد الزائرين الإيرانيين لوحدهم فقط سيبلغ 4.6 مليون زائر ارتفاعا من 4 ملايين زائر العام الماضي.

هذا يعني ان عدد الزائرين حاليًا وقبل يومين فقط من موعد انتهاء الزيارة، بلغ اقل بـ30% من التقديرات العراقية والإيرانية لعدد الزائرين الأجانب.

لكن ربما يمكن ارتفاع الاعداد خلال الـ48 ساعة المتبقية لانتهاء الزيارة اليوم وغدا الاحد، الا ان من يدخل من الأجانب الزائرين سينتقل عبر وسائل النقل وليس مشيًا لأن الوقت لم يعد يكفي للسير وصولا الى كربلاء.


#رحلات مطار النجف.. انخفضت 20% مقارنة بأربعينية 2023

بتتبع موقع فلايت اوير، نجد أنه في عام 2022، جاءت الزيارة الاربعينية في 17 أيلول، وبلغ عدد رحلات الطيران لمطار النجف 52 رحلة، وفي اليوم الذي قبله 58 رحلة، واليوم الذي قبله أيضا 59 رحلة.

وفي 2023 انخفضت الأرقام، حيث بلغ عدد الرحلات ليوم الأربعين 52 رحلة، واليوم الذي قبله 54 رحلة، واليوم الذي قبله 53 رحلة.

اما في 2024، فأن اليوم ما قبل الأربعين الذي يوافق اليوم السبت بلغ عدد الرحلات 46 رحلة فقط، واليوم الذي قبله 43 رحلة، أي أن عدد الرحلات لمطار النجف في اربعينية العام الحالي اقل بنسبة حوالي 20% مقارنة بالعام الماضي، واقل بحوالي 25% مقارنة بعام 2022.

لكن أرقام مطار النجف، تتنافى مع ارقام الموقع العالمي المختص بتتبع رحلات الطيران، حيث يشير مطار النجف الى انه سيستقبل 91 رحلة اليوم السبت خلافا لما أورده موقع فلايت أوير الذي يشير الى 46 رحلة.
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الزائرون الاجانب

عدد الزائرين

اربعينية الامام الحسين عليه السلام

الزيارة الاربعينية

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