في نشرة الظهيرة على السومرية.. ذروة الأربعين في كربلاء وتعطل استضافات البرلمان



إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم السبت 24 آب 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- غداة زيارة الاربعين.. تغص بحشود الزائرين.. واستنفار واسع لتأمين عمليات التفويج العكسي



- بعد تضارب الانباء والتشكيك.. حادث عراب سرقة القرن مفبرك.. ومصادر تؤكد: غادر لبنان قبيل تسريب الصور



- الاستضافات والاستجوابات.. ملف معطل في ادراج البرلمان.. ومساع نيابية لتفعيله خلال الجلسات المقبلة



- بسبب القصف التركي.. قرى شمال تشهد موجة نزوح كبيرة.. واحتراق مساحات خضراء واسعة

- غداة زيارة الاربعين.. تغص بحشود الزائرين.. واستنفار واسع لتأمين عمليات التفويج العكسي- بعد تضارب الانباء والتشكيك.. حادث عراب سرقة القرن مفبرك.. ومصادر تؤكد: غادر لبنان قبيل تسريب الصور- الاستضافات والاستجوابات.. ملف معطل في ادراج البرلمان.. ومساع نيابية لتفعيله خلال الجلسات المقبلة- بسبب القصف التركي.. قرى شمال تشهد موجة نزوح كبيرة.. واحتراق مساحات خضراء واسعة