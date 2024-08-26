أزمة بالكهرباء والماء وسوء بخدمات الاكساء... أهالي "حي دجلة" يناشدون!

اهالي "حي دجلة" يشكون انعداما بالكهرباء والماء وسوء بخدمات الاكساء

تتدهور الخدمات المقدمة في حي دجلة في منطقة الدورة كاكساء الشوارع، وانقطاع الماء والكهرباء منذ ايام عدة.

ويناشد الأهالي المعنيين من أجل حل أزماتهم.

فهل تلقى مطالباتهم اذانا صاغية؟