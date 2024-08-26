دخل العراقي سيبلغ 3 الاف دولار في 2024.. كم سينفق على الاكل والنقل والملابس والاتصال؟

وبحسب بيانات موقع ستاتيستا التي تتبعتها السومرية نيوز، فإنه "من المتوقع أن يصل دخل الأسرة المتاح للفرد في العراق إلى حوالي 3 الاف دولار أميركي في عام 2024، او مايعادل 12 الف دولار للعائلة".بالمقابل، من المتوقع أن يصل إنفاق المستهلك للفرد على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في العراق إلى 750 دولارا، فيما سيبلغ انفاق الفرد على السكن 540 دولارا في 2024.اما على الرعاية الصحية، فمن المتوقع ان ينفق الفرد 112 دولارا، مقابل انفاق 103 دولارات على الملابس والاحذية، فيما ينفق الفرد على الاسرة 114 دولارا، اما على الثقافة والترفيه من المتوقع ان ينفق الفرد العراقي حوالي 56 دولارا خلال عام، و100 دولار على المطاعم، و35 دولارا على الكحول، و70 دولارا على التعليم، و81 دولارا على الاتصالات، و203 دولارات على النقل.