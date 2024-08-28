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نشرة السومرية.. المستشارون يتغلغلون بالمؤسسات السيادية والبرلمان يتحرك لاستجوب رئيس هيئة الاستثمار
خاص السومرية
2024-08-28 | 11:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
505 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الأربعاء، 28 آب 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.
#المستشارون يتغلغلون في المؤسسات السيادية .. مجاملات حزبية ورواتب بملايين الدنانير
#عقب منح عقود لشركات حيتان الفساد..النزاهة النيابية تتحرك لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار
#بعد ان كان يجمع كبار المسؤولين في مؤتمراته .. الطالقاني يصبح مطلوبا ويمثل امام القضاء
جو عام #بعد سامراء بيجي يصحو على فاجعة مؤلمة .. حرق لعائلة بعد قتلها واستنفار لملاحقة الجناة
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.
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