نشرة السومرية.. المستشارون يتغلغلون بالمؤسسات السيادية والبرلمان يتحرك لاستجوب رئيس هيئة الاستثمار

#المستشارون يتغلغلون في المؤسسات السيادية .. مجاملات حزبية ورواتب بملايين الدنانير#عقب منح عقود لشركات حيتان الفساد..النزاهة النيابية تتحرك لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار#بعد ان كان يجمع كبار المسؤولين في مؤتمراته .. الطالقاني يصبح مطلوبا ويمثل امام القضاءجو عام #بعد سامراء بيجي يصحو على فاجعة مؤلمة .. حرق لعائلة بعد قتلها واستنفار لملاحقة الجناةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.