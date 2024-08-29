هدر للمال العام... ملف المستشارين يكتنفه الغموض!

يما يواجه ملف المستشارين انتقادات نيابية لاذعة تزامنا مع ارتفاع اعدادهم داخل العديد من المؤسسات، يؤكد نواب تعيين هذا الكم من المستشارين تحت عناوين مختلفة غاياته مجاملات سياسية للاحزاب وهدر للمال العام.إليكم ما كشفه بعض النواب بشأن هذا الملف