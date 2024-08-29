نشرة السومرية.. حديث دولة قانون عن العفو العام وخلو جلسة البرلمان من انتخاب الرئيس

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الخميس، 29 آب 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.



• دولة القانون يدعو لعدم استغلال العفو العام انتخابيا.. ويكشف عن رسائل "مشفرة" تخللت دعوته لاجراء انتخابات مبكرة



• بعد عطلة تجاوزت العشرين يوما.. البرلمان يعاود عقد جلساته السبت.. وجدول الاعمال يخلو من فقرة انتخاب الرئيس



• لحين حسم دعوى الطعن.. الجبهة التركمانية تجدد رفضها المشاركة في جلسات واجتماعات حكومة



• النزاهة النيابية تشخص تواطؤا بمنح عقود استثمارية لجهات متنفذة.. وتستعد لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار



• عبر مافيا فساد.. محاولات لتهريب آليات محتجزة مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء ام قصر.. ومناشدات للنزاهة بالتدخل



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر



الساعة 7:45م.• دولة القانون يدعو لعدم استغلال العفو العام انتخابيا.. ويكشف عن رسائل "مشفرة" تخللت دعوته لاجراء انتخابات مبكرة• بعد عطلة تجاوزت العشرين يوما.. البرلمان يعاود عقد جلساته السبت.. وجدول الاعمال يخلو من فقرة انتخاب الرئيس• لحين حسم دعوى الطعن.. الجبهة التركمانية تجدد رفضها المشاركة في جلسات واجتماعات حكومة• النزاهة النيابية تشخص تواطؤا بمنح عقود استثمارية لجهات متنفذة.. وتستعد لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار• عبر مافيا فساد.. محاولات لتهريب آليات محتجزة مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء ام قصر.. ومناشدات للنزاهة بالتدخلشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا