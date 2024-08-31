تابعوا في نشرة السومرية.. فوضى المطار وعملية "الغدف" وأزمة بغداد وانقرة

# ازمة خفية بين وانقرة سببها اسقاط المسيّرة.. ومراقبون يعدون الحادث رسالة لتحديد مسار العمليات التركية# عقب عملية وادي الغدف.. العثور على اربع عشرة جثة للإرهابيين.. وواشنطن تعلن اصابة سبعة من جنودها# استمرار شغور منصب رئيس البرلمان يعطل القوانين المهمة.. وانباء عن اجتماع مرتقب لحسم المنصب# من بينها التضخم غير المشروع للاموال.. الطالقاني يواجه دعوى قضائية جديدة تتضمن ثلاث تهم# بسبب تأخر الرحلات.. فوضى وعراك بالايدي داخل مطار .. وتوجيه حكومي بفتح تحقيق بالحادثة