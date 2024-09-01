أتاوات السيطرات وارتفاع نسبة الجرائم في نشرة الظهيرة على السومرية

- مع استمرار ازمة منصب الرئيس.. القوانين الهامشية تتصدر جلسات البرلمان.. والكشف عن اجتماع مرتقب لحسم المنصب- ارتفاع كبير بنسب الجرائم الجنائية في البلاد، والاحصاءات تؤكد: غالبية الحوادث يقف خلفها متعاطو المخدرات- توافد الزائرين الى لاحياء ذكرى وفاة النبي الاكرم.. والشمري والمسعودي يصدران جملة توجيهات لإنجاح الزيارة- في سيطرات الطرق الخارجية.. اصحاب عجلات نقل البضائع يشكون من فرض الاتاوات، والمبالغ تصل الى الملايين- مع قرب العام الدراسي.. وعود بناء مدارس وجسور للمشاة في الهارثة لم تنفذ، والاهالي يتخوفون من تكرار الفاجعة