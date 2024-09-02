جردة بالمؤشرات على مطار بغداد.. "سلبيات مزمنة" و آراء محرجة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قوة أمنية تعتقل تاجري مخدرات شرقي بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-498731-638608633164137740.jpg
جردة بالمؤشرات على مطار بغداد.. "سلبيات مزمنة" و آراء محرجة
خاص السومرية
2024-09-02 | 04:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,111 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
تعد المطارات في العالم، ولا سيما مطارات العواصم، الواجهة الرئيسية لأي بلد، وعند الحديث عن مطار بغداد، ستتقافز المشاكل والفضائح مؤكدًا في ذهن الجميع، وتسببت الازمة الأخيرة المتمثلة بالارباك الذي طال رحلات الطيران في المطار، تسببت بإعادة جميع مشاكل المطار الى الاذهان.
تتنوع الإشكاليات في مطار
بغداد
من نوع الخدمات المقدمة في المطار ونوع الأطعمة، وخدمات نقل الامتعة، الى الإجراءات الروتينية ومشاكل الارباك التي تحدث بين الحين والأخر، ولا يقتصر الامر على المشاكل المتعلقة بالخدمات المقدمة للمسافرين، بل تتعداها الى مشاكل اخطر تتعلق بامن المطار والاشكاليات مع الشركات العالمية المختصة وعقود تأمين المطار، وتضارب وتنوع القرارات بخصوص دخول عجلات المسافرين والأجور.
من اكثر الإشكاليات التي كانت تكشف من داخل مطار
بغداد
هو عدم وجود صيانات دورية، وتعطل العديد من المرافق الخدمية للمسافرين، من بينها على سبيل المثال إشكاليات الحمامات وعدم صياناتها وتنظيفها احيانًا.
ومن بين السلبيات الأخرى، مشاكل تعطل احزمة نقل الحقائب وكذلك "احتكار" عربات نقل الحقائب الى الخارج وفرض مبالغ كبيرة من قبل عمال الخدمة داخل المطار مقابل نقل الحقائب.
وواحدة من الفضائح التي ضربت المطار مؤخرًا، هو رفض عزل موظف من قبل شركة بزنس انتل المعنية بتأمين مطار بغداد، حيث ان مدير الشركة أراد عزل المدير المخول من قبله في مطار
بغداد
والذي اتهمه بسرقة رواتب موظفي الشركة وسحب أموال من حساب الشركة دون تخويل من مدير الشركة الرئيسي خارج العراق.
واصبح مطار
بغداد
مهددا بالاغلاق وفق ما كشف مختصون قبل أسابيع، لمخالفته شروط اتفاقية شيكاغو التي تفرض ان تكون حماية وامن مطار
بغداد
من قبل شركات مختصة تحمل شهادات في تأمين المطارات، بعد معلومات عن نوايا تسليم تأمين المطار الى وزارة الداخلية.
وراجعت السومرية احد المواقع المختصة بتقييم المطارات، واطلعت على اراء بعض المسافرين، حيث وصف احد المقيمين الطعام في مطار
بغداد
بانه "فظيع"، والحساء عبارة عن ماء مغلي فقط، وبينما عادة ما تكون التمور في العراق من أفضل أنواع التمور، لكن البوفيه المفتوح به تمور ذات جودة رديئة، ومعظم الحلويات جافة، والفواكه فقط التفاح والبرتقال، وأدوات المائدة مصنوعة من البلاستيك وتنكسر بسهولة عند تقشيرها، ولا توجد عصائر حقيقية، ودورات المياه سيئة للغاية، والسجاد هناك ربما لم يغسل منذ سنوات، ولا توجد منطقة مخصصة للتدخين، ولا توجد صالة ووسائد لائقة بالقرب من المحطة.
ويقول مسافر مقيم اخر، ان الكافيتريات تقدم الوجبات الخفيفة والمشروبات الأساسية، والجزء المزعج هو أنها تستخدم كصالات للتدخين أيضًا، لذا فإن هناك ما لا يقل عن 10 أشخاص يدخنون في غرفة واحدة.
من جانب اخر، قال احد المسافرين العراقيين، ان السماح بدخول المسافرين بسياراتهم الى مطار
بغداد
مجرد خدعة، فالسيارة لا تصل الى مدخل صالة المطار، بل الى الطابق الارضي من موقف السيارات مدفوع الاجر، ومن هناك عليك ان تسحب حقائبك الى الطابق الأعلى، اما الوصول براحة تامة فيتطلب ان تستأجر سيارة احدى الشركات تقوم بتوصيلك من ابن فرناس الى صالة المطار بمبلغ ٣٠ الف.
ويضيف: "كما ان قصة حمامات المطار يبدو انها عصيّة على الحلّ، ارضية حمامات صالة سامراء عبارة عن بركة ماء بينما ينشغل عامل التنظيف بعربة الحقائب مقابل ١٠ الف دينار على الاقل.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
سلبيات مطار بغداد
مؤشرات مطار بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حقيقة تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال في العراق غداً؟
محليات
36.83%
06:39 | 2024-08-31
حقيقة تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال في العراق غداً؟
06:39 | 2024-08-31
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
محليات
29.91%
12:55 | 2024-08-31
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
12:55 | 2024-08-31
ابرز المناطق التي ستشمل بنظام الكهرباء الجديد في بغداد
محليات
18.3%
13:41 | 2024-09-01
ابرز المناطق التي ستشمل بنظام الكهرباء الجديد في بغداد
13:41 | 2024-09-01
العراق يستقبل أول موجة مطرية خلال 4 أيام.. الخريف بدأ اليوم والمفاجآت قادمة
محليات
14.95%
01:51 | 2024-09-01
العراق يستقبل أول موجة مطرية خلال 4 أيام.. الخريف بدأ اليوم والمفاجآت قادمة
01:51 | 2024-09-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ٩٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-02
ناس وناس
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ٩٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-02
مقابلة خاصة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين | 2024
16:30 | 2024-09-01
مقابلة خاصة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين | 2024
16:30 | 2024-09-01
خط أحمر
مخمور يق*تل صديقه - الحلقة ١٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-09-01
خط أحمر
مخمور يق*تل صديقه - الحلقة ١٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-09-01
العراق في دقيقة
01-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-01
العراق في دقيقة
01-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-01
استديو Noon
كيف تقيم الشخص؟ 1-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-01
استديو Noon
كيف تقيم الشخص؟ 1-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-01
Morning Live
التحولات في العادات الغذائية للشباب – حلقة ١٠١ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-01
Morning Live
التحولات في العادات الغذائية للشباب – حلقة ١٠١ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-01
طل الصباح
سيرة صابر الرباعي _فقرة كل شيء بالمقلوب 1-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-01
طل الصباح
سيرة صابر الرباعي _فقرة كل شيء بالمقلوب 1-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ آب الى ٦ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-31
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ آب الى ٦ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-31
Biotic
الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Biotic
الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ٩٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-02
ناس وناس
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ٩٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-02
مقابلة خاصة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين | 2024
16:30 | 2024-09-01
مقابلة خاصة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين | 2024
16:30 | 2024-09-01
خط أحمر
مخمور يق*تل صديقه - الحلقة ١٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-09-01
خط أحمر
مخمور يق*تل صديقه - الحلقة ١٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-09-01
العراق في دقيقة
01-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-01
العراق في دقيقة
01-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-01
استديو Noon
كيف تقيم الشخص؟ 1-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-01
استديو Noon
كيف تقيم الشخص؟ 1-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-01
Morning Live
التحولات في العادات الغذائية للشباب – حلقة ١٠١ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-01
Morning Live
التحولات في العادات الغذائية للشباب – حلقة ١٠١ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-01
طل الصباح
سيرة صابر الرباعي _فقرة كل شيء بالمقلوب 1-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-01
طل الصباح
سيرة صابر الرباعي _فقرة كل شيء بالمقلوب 1-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ آب الى ٦ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-31
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ آب الى ٦ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-31
Biotic
الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Biotic
الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
اخترنا لك
بينها الوجود الأمريكي وكركوك.. السومرية تفتح ملفات "هامة" مع وزير الخارجية
16:00 | 2024-09-01
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين في "حوار خاص" على السومرية
15:10 | 2024-09-01
فساد النفط وارتفاع الجرائم وإلغاء صلاحيات مدير الموانئ في نشرة السومرية
12:08 | 2024-09-01
أتاوات السيطرات وارتفاع نسبة الجرائم في نشرة الظهيرة على السومرية
07:33 | 2024-09-01
تابعوا في نشرة السومرية.. فوضى المطار وعملية "الغدف" وأزمة بغداد وانقرة
12:22 | 2024-08-31
مخاطر كبيرة للدغات البعوض... تعرف على داء الفيل
06:00 | 2024-08-31
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.