ملفات نشرة السومرية في الظهيرة.. إضراب لموظفي الكهرباء وعرقلة تعديل سلم الرواتب

- وزير الخارجية يؤكد استمرار مباحثات اخراج القوات الاميركية، ويكشف عن حوارات مع الفصائل لإشاعة التهدئة- نواب يتهمون الحكومة بعرقلة تعديل سلم الرواتب.. ويجمعون تواقيع لمطالبتها بإعادة إرسال قانون الخدمة- بعد التلكؤ والفوضى وقرارات سحب اليد.. مطالبات نيابية بإعادة ارتباط سلطة الطيران المدني بوزارة النقل- بسبب تأخر صرف رواتبهم.. موظفو الكهرباء يعلنون الاضراب عن العمل.. ويهددون بالتصعيد- في وضح النهار.. الشاب كرار يقتل على يد صديقه المقرب بمنطقة البنوك.. ودوافع الجريمة مجهولة