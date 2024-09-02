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ملفات نشرة السومرية في الظهيرة.. إضراب لموظفي الكهرباء وعرقلة تعديل سلم الرواتب

خاص السومرية

2024-09-02 | 07:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ملفات نشرة السومرية في الظهيرة.. إضراب لموظفي الكهرباء وعرقلة تعديل سلم الرواتب
1,226 مشاهدة

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاثنين 2 أيلول 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.


- وزير الخارجية يؤكد استمرار مباحثات اخراج القوات الاميركية، ويكشف عن حوارات مع الفصائل لإشاعة التهدئة

- نواب يتهمون الحكومة بعرقلة تعديل سلم الرواتب.. ويجمعون تواقيع لمطالبتها بإعادة إرسال قانون الخدمة

- بعد التلكؤ والفوضى وقرارات سحب اليد.. مطالبات نيابية بإعادة ارتباط سلطة الطيران المدني بوزارة النقل

- بسبب تأخر صرف رواتبهم.. موظفو الكهرباء يعلنون الاضراب عن العمل.. ويهددون بالتصعيد

- في وضح النهار.. الشاب كرار يقتل على يد صديقه المقرب بمنطقة البنوك.. ودوافع الجريمة مجهولة
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