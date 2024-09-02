اسباب سياسية وادارية... رواتب موظفي الاقليم أين أصبحت؟

بين مختصون بان ازمة تأخر صرف رواتب موظفي اقليم كردستان سببها عدم التوافق بين وبغداد، فيما كشف مراقبون ان الازمة تسير نحو الحل.ماذا كشف المختصون لكادر السومرية؟