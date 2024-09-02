نشرة السومرية.. جدل الأحوال ومباحثات إخراج الأمريكان وشبكة التجسس

= وزير الخارجية يؤكد استمرار مباحثات اخراج القوات الاميركية، ويكشف عن حوارات مع الفصائل لاشاعة التهدئة# رغم الجدل حوله.. البرلمان يدرج القراءة الثانية لقانون الاحوال الشخصية على جدول اعمال جلسة الثلاثاء# تحذيرات من تسويف قضية شبكة التجسس داخل القصر الحكومي.. ومطالبات بكشف تفاصيل التحقيق للرأي العام# بعد الحكم عليه بالحبس.. تهم اخرى على طاولة القضاء ضد الطالقاني ابرزها تتعلق بالفساد وغسيل اموال# انخفاض اسعار النفط يهدد اقتصاد ومشاريع البلاد.. ودعوات لاتخاذ اجراءات احترازية لدرء المخاطرشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر