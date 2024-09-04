القوانين المعطلة والمخالفات في عقد ادارة ميناء الفاو بنشرة الظهيرة على السومرية

*مع استمرار شغور منصب رئيسه.. البرلمان يتعثر في عقد الجلسات.. اعضاء متغيبون وقوانين معطلة*نواب يكشفون عن مخالفات في عقد ادارة ميناء الفاو.. الشركة التي تم التوقيع معها يديرها الكيان الصهيوني*نقابات واتحادات العراق تستنكر الاعتداء على المتظاهرين من خريجي المهن الصحية.. والحكومة تفتح تحقيقا*ساكنو معسكر الرشيد يكشفون عن تعرضهم لضغوط من الشركة المستثمرة: اما الاجلاء بالقوة او القبول بتعويض بسيط