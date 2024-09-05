تحذيرات المالكي وغموض نفوق حمام بابل وازدحامات بغداد في نشرة الظهيرة على السومرية

- المالكي يحذر من مخاطر وتداعيات التجاوز على القضاء.. ويدعو لعدم استباق الأحداث في ما يتعلق بالتحقيقات- القوانين الجدلية تدخل في خانة المساومات السياسية.. وتعديل النظام الداخلي يصطدم بالرفض مجددا- في ظاهرة غريبة.. نفوق عدد كبير من الطيور قرب احدى المطاحن الاهلية في .. ومطالبات بتقصي الحقائق- شوارع العاصمة تكتظ بالعجلات.. والمواطنون ينتقدون قرار اعادة العمل باوقات الدوام السابقة- تتابعون ايضا.. انتهاء المرحلة الاولى من حملات التلقيح ضد شلل الاطفال في غزة.. والصحة العالمية تؤكد نجاحها