دعوة الحكيم وتعديل قانون الأحوال وخروقات الجواز الدبلوماسي بنشرة الظهيرة على السومرية

السومرية نيوز – خاص



إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الجمعة 6 أيلول 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.







*أبرزها منع الزواج خارج المحاكم.. الشمري تكشف للسومرية تفاصيل تعديل قانون الاحوال الشخصية



*منح لفئات غير مشمولة.. نواب يحملون الخارجية خروقات اصدار الجواز الدبلوماسي



*بذريعة ملاحقة حزب العمال.. الجيش التركي يهجر سكان اربعمئة وخمسين قرية شمال البلاد

*الحكيم يدعو لأجراء محاكمة القرن للمتهمين بسرقة الامانات الضريبية.. ودعوات نيابية لمتابعة تصريحات حنون*أبرزها منع الزواج خارج المحاكم.. الشمري تكشف للسومرية تفاصيل تعديل قانون الاحوال الشخصية*منح لفئات غير مشمولة.. نواب يحملون الخارجية خروقات اصدار الجواز الدبلوماسي*بذريعة ملاحقة حزب العمال.. الجيش التركي يهجر سكان اربعمئة وخمسين قرية شمال البلاد