نشرة السومرية.. زيارة الرئيس الإيراني لبغداد وتفاصيل قانون الاحوال

اليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الجمعة، 6 ايلول 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• الشمري تفصل بنود تعديل قانون الاحوال.. وترفض الزواج خارج المحكمة



• تحرك برلماني لسحب يد محافظ البنك المركزي.. واقتصاديون يحملونه تذبذب سعر الدولار



• الخزعلي يؤيد دعوة السيد الحكيم العلنية لمحاكمة سراق القرن.. ورشيد يدعم اجراءات القضاء



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