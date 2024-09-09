# التعديل الوزاري يصطدم بحسم منصب رئيس البرلمان.. وانقسام نيابي حول التصريحات الحكومية لاجراء التغيير المرتقب# مخاوف من عجز حكومي بتأمين رواتب الموظفين مع انخفاض اسعار النفط.. ومطالبات بتنويع مصادر الدخل# تقدر بعشرين الف طن .. ضبط شحنة من الذرة الفاسدة على متن باخرة استرالية في ميناء ام قصر الجنوبي# بسبب معرقلات بمشروع كاسر الامواج.. تغريم الموانئ العراقية 120 مليون دولار لصالح شركة قبرصيةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر