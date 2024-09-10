لماذا رهن التعديل الوزاري بحسم منصب رئاسة البرلمان؟

السومرية نيوز – سياسي

ليست هي المرة الاولى التي يتم فيها الحديث عن تعديل وزاري، الا ان حديث رئيس الحكومة مؤخرا بتفعيل الملف مجددا، وربطه بحسم منصب رئاسة مجلس النواب اثار استغرابا نيابيا.

ورغم الضبابية حول طبيعة التعديل المرتقب، يؤيد نواب هذا التوجه خاصة مع وجود اخفاقات كبيرة في عمل عدد من الوزارات.