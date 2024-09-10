ما علاقة التعديل الوزاري بحسم منصب رئاسة البرلمان؟

التعديلات الوزارية.. استغراب نيابي من ربط التعديل الوزاري بحسم منصب رئاسة البرلمان

ابدى نواب استغرابهم من ربط التعديل الوزاري بموضوع حسم منصب رئاسة البرلمان ، وسط تأكيدات بأن التغيير بات ضرورة ملحة في ظل اخفاق بعض الوزراء

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