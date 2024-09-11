بغداد وطهران تستعدان لتوقيع مذكرات امنية ومناقشة مشاريع اقتصادية هامة‎

الملف الأمني يأتي في صدارة الملفات التي يحملها بزشكيان، حيث تعد الزيارة فرصة لتعزيز التعاون في مجال الأمن وتوقيع مذكرات تفاهم، وهو ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن الاستقرار الأمني سيكون على رأس جدول الأعمال، كما ستتضمن الزيارة توقيع مذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتي كان من المفترض توقيعها خلال زيارة كان سيجريها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي قبل وقوع حادثة سقوط طائرته بايام.ويأتي التنسيق الأمني بالتزامن مع عودة الحديث عن نشاط جماعات إيرانية معارضة في كردستان بالرغم من اتفاقية نقلهم الى معسكرات بعيدة، حيث تسعى إيران لضمان تطبيق بنود الاتفاقية المتعلقة بهذه الجماعات وضبط الحدود المشتركة، اما التعاون الاقتصادي فمن المقرر ان يناقش مشاريع هامة، بما في ذلك مشروع الربط السككي الذي تهدف طهران إلى ربطه بالموانئ السورية، اضافة الى "طريق التنمية" وتأثيره المحتمل على شبكة الممرات الإيرانية.على الصعيد الدبلوماسي، من المتوقع أن تسعى ايران لتعزيز دور العراق كوسيط إقليمي مع التركيز على قضايا مثل الوساطة مع دول عربية أخرى في المنطقة مثل مصر والأردن، فقد لعب العراق دوراً بارزاً في تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، وقد يحاول بزشكيان استخدام زيارة كفرصة لتطوير العلاقات مع دول المنطقة.