المجلس الوزاري للاقتصاد.. تباين الآراء حول التزام الاقليم بالمخرجات‎

تتواصل عملية تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية من حكومتي المركز والاقليم بغية تفكيك المشاكل العالقة بين الجانبين، اخر هذه التحركات عقد اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد في اربيل، بخطوة ستنعكس حسب نواب على معالجة المشاكل التي تخص الرواتب والنفط وايرادات المعابر الحدودية.

ورغم التفاؤل بانهاء الازمة تبقى المخاوف النيابية حاضرة، سيما بعد ان اصطدمت مخرجات الاتفاقيات السابقة بعدم الالتزام بما يخص تصدير النفط وايرادات المنافذ.

