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سنة على أورانوس قد تعادل حياة إنسان... ما هو عدد أيام السنة في كواكب نظامنا الشمسي؟

خاص السومرية

2024-09-10 | 06:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سنة على أورانوس قد تعادل حياة إنسان... ما هو عدد أيام السنة في كواكب نظامنا الشمسي؟
المصدر:
bbc
18 مشاهدة

استطاع العرب قديمًا رصد حركة خمسة كواكبٍ بالعين المجرّدة وبالملاحظة، وأطلقوا عليها تسمياتٍ عربيةٍ وهي بالترتيب من الأقرب للشمس إلى أبعدها: عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، في حين لم يتمكنوا من إدراك وجود نبتون وأورانوس قبل الغرب.

ويدور كل كوكب حول الشمس على مسافة مختلفة (مع اختلاف مماثل في المسافة الإجمالية التي يقطعها حول الشمس)، ولكل كوكب سرعة مدارية مختلفة.
تبلغ السنة على الأرض 365.25 يومًا، لأن هذه هي المدة التي تستغرقها الأرض للقيام بدورة كاملة حول الشمس. ويستغرق كل كوكب وقتًا مختلفًا للدوران حول الشمس، مما يعني أن المدة التي تستغرقها "السنة" تختلف بشكل كبير من كوكب إلى آخر.
لذلك، في حين أن يوم المريخ يعادل تقريبًا طول يوم الأرض، فإن السنة المريخية تبلغ ضعف طول السنة الأرضية تقريبًا.
والكواكب البعيدة مثل أورانوس ونبتون لها مدارات ضخمة وسنوات أطول بكثير مما لدينا على الأرض.
نظرًا لأن طول السنة يعتمد على مدار الكوكب حول الشمس، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا معرفة أن عطارد لديه أقصر سنة من كواكب النظام الشمسي (88 يومًا)، في حين أن نبتون لديه أطول سنة (60190 يوم).
وهذا يعني أن عمر نبتون أطول بكثير من عمر الإنسان.
فيما يلي قائمة بمدة السنة على كل كوكب، مقاسة بأيام الأرض...

عطارد
يبلغ مدار عطارد 360,010,253 كيلومترًا (223,700,000 ميلًا)، وتبلغ سرعته المدارية 47.9 كيلومترًا في الثانية (29.8 ميلًا في الثانية). وهذا يعني أن السنة على عطارد تستمر 88 يومًا فقط.

الزهرة
يبلغ مدار كوكب الزهرة 679,947,840 كيلومترًا (422,500,000 ميلًا)، وتبلغ سرعته المدارية 35.0 كيلومترًا في الثانية (21.7 ميلًا في الثانية). لذا فإن السنة على كوكب الزهرة تكون 225 يومًا.

الأرض
وبطبيعة الحال، تستمر سنوات الأرض 365 يومًا. من أجل المقارنة فقط، هذا نتيجة أن مدار الأرض يبلغ 939,856,896 كيلومترًا (584,000,000 ميلًا) وسرعة مدارية تبلغ 29.8 كيلومترًا في الثانية (18.5 ميلًا في الثانية).

المريخ
يبلغ مدار المريخ 1,429,097,472 كيلومترًا (888,000,000 ميلًا)، وتبلغ السرعة المدارية 24.1 كيلومترًا في الثانية (15.0 ميلًا في الثانية). وهذا يعني أن السنة على المريخ تستمر 687 يومًا.

كوكب المشتري
يبلغ مدار كوكب المشتري 4,887,577,728 كيلومترًا (3,037,000,000 ميلًا)، ويدور الكوكب حول الشمس بسرعة 13.1 كيلومترًا في الثانية (8.1 ميلًا في الثانية). وهذا يعني أن العام يدوم أقل بقليل من 12 سنة أرضية، أو 4333 يومًا على وجه الدقة.

زحل
يبلغ مدار زحل 8,957,447,700 كيلومتر (5,565,900,000 ميل)، وتبلغ سرعته المدارية 9.7 كيلومتر/ثانية (6.0 ميل/ثانية). اجمع الأرقام وستحصل على سنة مكونة من 10759 يومًا، أو أقل بقليل من 29.5 سنة أرضية.

أورانوس
يبلغ مدار أورانوس 18,026,744,947 كم (11,201,300,000 ميل)، وتبلغ سرعته المدارية 6.8 كم/ث (4.2 ميل/ث). لذا فإن السنة على أورانوس تستمر لمدة 30687 يومًا، أو ما يزيد قليلاً عن 84 سنة أرضية.

نبتون
يبلغ مدار نبتون 28,263,782,131 كم (17,562,300,000 ميل)، ويدور حول الشمس بسرعة ضئيلة تبلغ 5.4 كم/ث (3.4 ميل/ث). ولهذا السبب يستغرق الأمر 60.190 يومًا للقيام بمدار كامل - أو ما يقرب من 165 سنة أرضية.

سنوات كوكب النظام الشمسي باختصار
عطارد: 88 يومًا
الزهرة: 225 يومًا
الأرض: 365 يومًا
المريخ: 687 يومًا
كوكب المشتري: 4,333 يومًا
زحل: 10,759 يومًا
أورانوس: 30,687 يومًا
نبتون: 60,190 يومًا
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