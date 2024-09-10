سنة على أورانوس قد تعادل حياة إنسان... ما هو عدد أيام السنة في كواكب نظامنا الشمسي؟

ويدور كل كوكب حول الشمس على مسافة مختلفة (مع اختلاف مماثل في المسافة الإجمالية يقطعها حول الشمس)، ولكل كوكب سرعة مدارية مختلفة.تبلغ السنة على الأرض 365.25 يومًا، لأن هذه هي المدة تستغرقها الأرض للقيام بدورة كاملة حول الشمس. ويستغرق كل كوكب وقتًا مختلفًا للدوران حول الشمس، مما يعني أن المدة تستغرقها "السنة" تختلف بشكل كبير من كوكب إلى آخر.لذلك، في حين أن يوم يعادل تقريبًا طول يوم الأرض، فإن السنة المريخية تبلغ ضعف طول السنة الأرضية تقريبًا.والكواكب البعيدة مثل أورانوس ونبتون لها مدارات ضخمة وسنوات أطول بكثير مما لدينا على الأرض.نظرًا لأن طول السنة يعتمد على مدار الكوكب حول الشمس، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا معرفة أن عطارد لديه أقصر سنة من كواكب النظام الشمسي (88 يومًا)، في حين أن نبتون لديه أطول سنة (60190 يوم).وهذا يعني أن عمر نبتون أطول بكثير من عمر الإنسان.فيما يلي قائمة بمدة السنة على كل كوكب، مقاسة بأيام الأرض...عطارديبلغ مدار عطارد 360,010,253 كيلومترًا (223,700,000 ميلًا)، وتبلغ سرعته المدارية 47.9 كيلومترًا في الثانية (29.8 ميلًا في الثانية). وهذا يعني أن السنة على عطارد تستمر 88 يومًا فقط.يبلغ مدار كوكب 679,947,840 كيلومترًا (422,500,000 ميلًا)، وتبلغ سرعته المدارية 35.0 كيلومترًا في الثانية (21.7 ميلًا في الثانية). لذا فإن السنة على كوكب تكون 225 يومًا.الأرضوبطبيعة الحال، تستمر سنوات الأرض 365 يومًا. من أجل المقارنة فقط، هذا نتيجة أن مدار الأرض يبلغ 939,856,896 كيلومترًا (584,000,000 ميلًا) وسرعة مدارية تبلغ 29.8 كيلومترًا في الثانية (18.5 ميلًا في الثانية).يبلغ مدار 1,429,097,472 كيلومترًا (888,000,000 ميلًا)، وتبلغ السرعة المدارية 24.1 كيلومترًا في الثانية (15.0 ميلًا في الثانية). وهذا يعني أن السنة على تستمر 687 يومًا.يبلغ مدار 4,887,577,728 كيلومترًا (3,037,000,000 ميلًا)، ويدور الكوكب حول الشمس بسرعة 13.1 كيلومترًا في الثانية (8.1 ميلًا في الثانية). وهذا يعني أن العام يدوم أقل بقليل من 12 سنة أرضية، أو 4333 يومًا على وجه الدقة.زحليبلغ مدار زحل 8,957,447,700 كيلومتر (5,565,900,000 ميل)، وتبلغ سرعته المدارية 9.7 كيلومتر/ثانية (6.0 ميل/ثانية). اجمع الأرقام وستحصل على سنة مكونة من 10759 يومًا، أو أقل بقليل من 29.5 سنة أرضية.أورانوسيبلغ مدار أورانوس 18,026,744,947 كم (11,201,300,000 ميل)، وتبلغ سرعته المدارية 6.8 كم/ث (4.2 ميل/ث). لذا فإن السنة على أورانوس تستمر لمدة 30687 يومًا، أو ما يزيد قليلاً عن 84 سنة أرضية.نبتونيبلغ مدار نبتون 28,263,782,131 كم (17,562,300,000 ميل)، ويدور حول الشمس بسرعة ضئيلة تبلغ 5.4 كم/ث (3.4 ميل/ث). ولهذا السبب يستغرق الأمر 60.190 يومًا للقيام بمدار كامل - أو ما يقرب من 165 سنة أرضية.سنوات كوكب النظام الشمسي باختصارعطارد: 88 يومًاالزهرة: 225 يومًاالأرض: 365 يومًاالمريخ: 687 يومًاكوكب المشتري: 4,333 يومًازحل: 10,759 يومًاأورانوس: 30,687 يومًانبتون: 60,190 يومًا