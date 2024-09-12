عناوين السومرية.. غرامة البنك المركزي وتحقيقات القضاء بتسريبات النزاهة

# تحقيق قضائي بتسجيلات منسوبة لرئيس النزاهة تتضمن تلقي رشىً.. والاخير يشيد باجراءات القضاء# يدعو لتعاون بين السلطات لمعالجة الأزمات.. ويحذر من تأثيرات خلافات القوى على العملية السياسية# الوزاري يصطدم بالضغوط الحزبية.. ومراقبون يعدون غير مجدٍ بسبب قرب انقضاء عمر# على خلفية نزاع يخص مقره الجديد.. الزام البنك المركزي بدفع احد عشر مليون دولار لصالح اجنبية# بلدية المنصور في مرمى الانتقادات.. اهالي الاسكان يتهمونها بالتقصير.. ويشكون اهمالا ونقصا في الخدماتشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة السومرية عبر البث المباشر هنا.