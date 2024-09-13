في نشرة السومرية.. قوانين البرلمان المركونة وحريق البصرة وافلاس النظام السياسي

اليكم عناوين نشرة المسائية، ستبث على فضائية السومرية الجمعة، 13 ايلول 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# الشابندر ينتقد طريقة تعامل مع ملفات الفساد.. ويصف النظام السياسي بالمفلس لاعتماده على الفضائح



# لتفادي تأخر الرواتب.. دعوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.. وتعديلات حكومية مرتقبة لقوانين تخص موظفي الدولة



# حريق كبير يندلع بمحال ومخازن في احد اسواق العشار بالبصرة.. وعشرات العوائل القريبة تغادر منازلها



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# يستأنف عقد جلساته الاثنين المقبل.. والكشف عن وجود نحو مئة وخمسين قانونا مركونا على طاولات اللجان# الشابندر ينتقد طريقة تعامل مع ملفات الفساد.. ويصف النظام السياسي بالمفلس لاعتماده على الفضائح# لتفادي تأخر الرواتب.. دعوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.. وتعديلات حكومية مرتقبة لقوانين تخص موظفي الدولة# حريق كبير يندلع بمحال ومخازن في احد اسواق العشار بالبصرة.. وعشرات العوائل القريبة تغادر منازلهاشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة السومرية عبر البث المباشر هنا.