نشرة السومرية.. جدل القوانين وتدهور خدمات بغداد وتغييرات المصرف العقاري

اليكم عناوين نشرة المسائية، ستبث على فضائية السومرية السبت، 14 ايلول 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.. دعوات للنهوض بواقع وابعاده عن المخاطر بمقدمتها الفساد



# بعد توقعات انخفاض اسعار النفط.. مخاوف من تعرض البلاد لضائقة اقتصادية قد تمتد لرواتب الموظفين



# مصادر تكشف عن اجراء تغييرات ادارية جديدة في المصرف العقاري.. والتغييرات تتضمن إبعاد الأكفاء



# تدهور خدمي كبير تشهده العديد من مناطق غرب العاصمة.. واصابع الاتهام موجهة نحو بلدية



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# النواب يدرج قوانين جدلية على جدول اعمال جلسة الاثنين.. العفو العام والاحوال الشخصية يتصدران الجلسة# خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.. دعوات للنهوض بواقع وابعاده عن المخاطر بمقدمتها الفساد# بعد توقعات انخفاض اسعار النفط.. مخاوف من تعرض البلاد لضائقة اقتصادية قد تمتد لرواتب الموظفين# مصادر تكشف عن اجراء تغييرات ادارية جديدة في المصرف العقاري.. والتغييرات تتضمن إبعاد الأكفاء# تدهور خدمي كبير تشهده العديد من مناطق غرب العاصمة.. واصابع الاتهام موجهة نحو بلديةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة السومرية عبر البث المباشر هنا.