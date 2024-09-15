في مقدمتها وزير النفط.. عجلة الاستجوابات في البرلمان تعود للدوران

وقال البدري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بقاء منصب فارغا منذ أشهر طويلة أثر كثيرا على الجانب الرقابي للمجلس، ومن ضمنها ملف الاستجوابات داخل البرلمان".وأضاف البدري، أن "المرحلة المقبلة ستشهد عدة استجوابات على رأسها وزير النفط، بعد ان تقدم النائب ضرغام عن ائتلاف القانون بطلب استجوابه"، داعيا الى "ضرورة حسم منصب ليمضي المجلس في أداء دوره الرقابي".