البرلمان ينتظر جلسة متخمة بالخلافات بعد ادراج ثلاثة قوانين جدلية

ينتظر جلسة متخمة بالخلافات بعد ادراج ثلاثة قوانين جدلية على جدول اعماله، وسط ترجيحات نيابية بمرور هذه وفق مبدأ الواحدة.

بجدول اعمال مثقل بالقوانين الجدلية، يسود الترقب جلسة ستشهد القراءة الثانية لقوانين العفو والاحوال الشخصية واعادة العقارات، ادراج هذه بجلسة واحدة يؤشر اعتماد مبدأ الواحدة في تمريرها.