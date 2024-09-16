خلافات جلسة البرلمان تطيح بقوانين جدلية ‎وترجئ اخرى

نواب كشفوا عملية فرضٍ لبعض القوانين مقابل غياب التفاهمات والاتفاقات، وهو ما سبب إرباكاً بعمل السلطة التشريعية.ومع حجم الخلافات رافقت الجلسة، استطاع إيجار الأراضي الزراعية من المرور لضفة التشريع، فيما اكمل المجلس القراءة الثانية لقانون الاحوال.