الأموال المهربة... هل يمكن استرجاعها؟

يعتبر مراقبون أن استعادة الأموال المهربة المقدرة بـ400 مليار دولار مهمة مستحيلة ويحتاج إلى مسارات عمل صارمة لضمان تحقيق ومحاسبة المتورطين.ماذا كشف المختصين لكادر السومرية؟