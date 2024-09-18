حملة امنية للقضاء على اصحاب "الربا" في واسط.. فساد بإطار قانوني

وقال البدري في حديث خاص لـ السومرية نيوز، انه "باشرت قواتنا الأمنية بجميع اصنافها من مخابرات واستخبارات وامن وطني بجمع معلومات عن المرابين في كافة انحاء المحافظة للتعرف على عناوينهم ومحل اقامتهم وعملهم"، مشيرا الى ان "اعداد المرابين بالمحافظة قليلة حالياً وبالأيام القادمة لدينا قوائم طويلة بأسمائهم ومن خلالها يتم عليهم بالكامل".وأشار الى ان "العديد من الأهالي قدموا عدة شكاوى ضد المرابين من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وستتم محاربة هذه الظاهرة مثلما حدث مع المخدرات والجرائم المنظمة والتي تخطيط".ولفت الى ان "الربا والفائز هي جرائم مخطط لها لان أصحابها لهم أساليب قانونية يستخدمونها من اجل التخلص من القانون تحت عناوين (وصولات امانة، الكمبيالات، مكاتبة بيع سيارات مع اتخاذ كافة الإجراءات) تبعد الشبهات عنهم".وبين، ان "هذه الحالات كلها شرعت القوات الأمنية بالقضاء عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها والتدقيق في الشارد والوارد بخصوصها، وستضع المحافظة بصمتها الجيدة للمستقبل لكي تكون هي السباقة قبل المحافظات الأخرى تعاني من ظاهرة الربا".