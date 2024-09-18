ملف استجوابات المسؤولين يعود لطاولة مجلس النواب من جديد

بعد ان غابت الاستجوابات عن لائحة جدول اعمال لفترة طويلة، يسعى المجلس لتفعيل الملف مجدداً من خلال استجواب بعض المسوؤليين المتلكئين او الذين يشوب عملهم الفساد.

ويؤكد نواب بانَّ عدداً من اللجان النيابية جاهزةٌ من ناحية الاجراءات التفصيلية لاستجواب بعض الوزراء، وفي مقدمتهم وزير النفط الذي شهد المجلس جمع تواقيع لاستجوابه.



