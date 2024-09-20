الرقابة في الديوانية معلقة... والسبب: الصراعات الحزبية!

ملف المحلية... الصراعات الحزبية تضعف الاداء الرقابي على المشاريع





انعكست الصراعات الحزبية داخل على الاداء الرقابي، فيما اصدر المجلس واللجان بداخله عشرات التقاريرِ حول مراقبة المشاريع المنفذة داخل المحافظة.

ماذا كشف محافظة لكادر السومرية؟