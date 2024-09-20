تابعوا في نشرة السومرية ملفات رئاسة البرلمان وانتخابات كردستان وهجوم الضاحية

# صراع المصالح والصفقات يعرقل حسم منصب .. ونواب يكشفون عن حراك جدي لانهاء شغور المنصب# المفوضية تستبعد ثلاثة مرشحين من المشاركة في انتخابات برلمان الاقليم، وتستعد لاعلان موعد انطلاق الحملات# بعملية نوعية.. الاطاحة بتاجري مخدرات في كانا يرومان توزيع حبوب مخدرة في إحدى الجامعات# هجوم جوي يستهدف الضاحية لبيروت.. وحزب الله يقصف مواقع عسكرية للاحتلال بينها مقر الاستخبارات