هدر 5 مليارات.. فساد في انشاء المسبح الأولمبي في نينوى (فيديو)

اكد عضو محافظة الهريس، الجمعة، ان المسبح الأولمبي في محافظة فيه فساد كبير وهدر للمال العام بعد صرف 5 مليارات دينار لانجاز المشروع.

وقال الهريس في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشروع المسبح الأولمبي في المحافظة من المشاريع الوزارية وتم تخصيص مبلغ 5 مليارات دينار لانجازه وهو الان من المشاريع المتلكئة في المحافظة".



وأضاف: "المنجز من المشروع لغاية الان هو 60% فقط رغم رصد التخصيص المالي الكامل له وهو 5 مليارات دينار ولكن لغاية الان لم يتم إنجازه".