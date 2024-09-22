ركود بشراء الذهب.. والسبب؟

ارتفاع اسعار الذهب في الآونة الاخيرة تسبب بركود في حركة شراء الذهب، فيما يعزو تجار المصوغات في محافظة هذا الارتفاع الى كثرة الأحداث والحروب.ماذا كشف بعض الصاغة لكادر السومرية؟