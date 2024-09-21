حراك برلماني لجمع تواقيع نيابية لشمول عدد من الشخصيات التي تتولى مناصب عليا

يشهد حراكًا نشطًا لجمع تواقيع نيابية تهدف إلى شمول عدد من الشخصيات تتولى مناصب عليا تحت مظلة التقاعد. يأتي هذا التحرك في ظل تجاوز هؤلاء الشخصيات للسن التقاعدي القانوني، مما أثار جدلًا واسعًا حول مشروعية استمرارهم في المناصب.هل يخلق جمع تواقيع نيابية لشمول ثلاث شخصيات أزمة جديدة؟ إليكم ما أكده مختصون لكادر السومرية!