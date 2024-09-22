نشرة السومرية.. جدل الأحوال الشخصية ومباحثات رئاسة البرلمان وحراك تعديل قانون المخدرات

# على هامش اجتماعات الجمعية العامة.. الكشف عن حوار مرتقب بين وواشنطن لتحديد موعد انسحاب القوات الاجنبية# بعد الاجتماع بوفد نيابي.. القضاء يصدر ايضاحا حول قانون الاحوال الشخصية ويؤكد: لا يتضمن تزويج القاصرات# في ظل توقف مباحثات الكتل السنية.. جمع تواقيع لتعديل النظام الداخلي واعادة فتح باب الترشيح لرئاسة# لدرء مخاطرها عن المجتمع.. حراك لتعديل قانون المخدرات.. والتعديلات تتضمن تشديد ومضاعفة العقوبات# تلكؤٌ بعمليات تأهيل حي الجامعة بالديوانية.. والشكوك تحوم حول اتفاقات سرية بين الشركة المنفذة ودائرة البلدية