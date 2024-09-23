نشرة السومرية.. تداعيات القصف الصهيوني على لبنان ودعوة العراق لإنهاء الحرب في المنطقة

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية السومرية الاثنين، 24 أيلول 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• يدعو لانهاء الحرب في المنطقة وتثبيت الاستقرار.. ويؤكد التزامه بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجادِ حلول مشتركة



• حراك لتشكيل لجنة برلمانية لانضاج التشريعات والقوانين المهمة.. ورفض لمحاولات تعديل النظام الداخلي



• قرار سحب من معطل.. ومطالبات بتسليمه الى المحافظة باشراف حكومي



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة عبر البث المباشر • عشرات الشهداء والجرحى بقصف صهيوني هو الاعنف على جنوب .. وحزب الله يرد باستهداف عمق الاراضي المحتلة• يدعو لانهاء الحرب في المنطقة وتثبيت الاستقرار.. ويؤكد التزامه بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجادِ حلول مشتركة• حراك لتشكيل لجنة برلمانية لانضاج التشريعات والقوانين المهمة.. ورفض لمحاولات تعديل النظام الداخلي• قرار سحب من معطل.. ومطالبات بتسليمه الى المحافظة باشراف حكوميشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة عبر البث المباشر هنا