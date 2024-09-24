القضاء: لا وجود مضامين تتعلق بزواج القاصرات وسلب حقوق المراة

أكد أن موقف من قانون الأحوال الشخصية ساهم في تبديد المخاوف المجتمعية بشأن تعديلاته، مشيرين إلى أن تداول النقاشات والجدل في الإعلام كان له تأثير سلبي على القانون.ماذا قال بعض لكادر السومرية؟ز