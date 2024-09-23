قصف عنيف على جنوب لبنان ونزوح كثيف

مع استمرار القصف العنيف.. وسقوط مئات الشهداء والجرحى في .. نزح سكان بلدات وقرى الى المدارس هربا من القصف، في حين رد حزب برشقات صاروخية استهدفت مناطق متفرقة من اسرائيل."شاهدوا هذا التقرير من لمعرفة اخر التطورات!