الفساد... كيف يمكن مكافحته؟

أشار مراقبون أن التشريعات في الموضوعة لمحاربة الفساد تحتاج الى اعادة النظر لترصينها وتطبيقها دون استثناءات، ويربطون إلى أن تحييد الفساد وقطع روافده يحصل بقوة التشريع يعد من مهام النيابي.كادر تحدث إلى بعض المعنيين بهذا الملف، إليكم ما قالوه!