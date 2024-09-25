أحداث لبنان... هل من تداعيات على العراق؟

حذر نواب من تأثير التوتر بين والكيان الصهيوني على الساحة العراقية مؤكدين في الوقت نفسه ان طرف مهم في الحفاظ على التوازن الامني والسياسي الاقليمي.ماذا قال بعض لكادر السومرية؟