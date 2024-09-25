بنشرة السومرية.. النزوح اللبناني وحملات الإغاثة العراقية وجلسة برلمانية خاصة بلبنان

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية الاربعاء 25 أيلول 2024 وتحديداً في 7:45م.





# استمرار حملات الاغاثة العراقية للشعب اللبناني.. ومجلس النواب يعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الصهيوني



# عبر اجتماعات منفردة مع الكتل.. حراك سياسي يقوده لانهاء الخلاف السني حول رئاسة



# تتابعون ايضا.. الجامعات الاهلية في العراق.. تجارة ربحية بعيدا عن الرصانة العلمية، وباب من ابواب الفساد واستنزاف الأموال



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# مع تجدد القصف الصهيوني على لبنان.. سقوط عشرات الشهداء والجرحى .. ونزوح اكثر من تسعين الفا من مناطقهم# استمرار حملات الاغاثة العراقية للشعب اللبناني.. ومجلس النواب يعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الصهيوني# عبر اجتماعات منفردة مع الكتل.. حراك سياسي يقوده لانهاء الخلاف السني حول رئاسة# تتابعون ايضا.. الجامعات الاهلية في العراق.. تجارة ربحية بعيدا عن الرصانة العلمية، وباب من ابواب الفساد واستنزاف الأموالشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة عبر البث المباشر هنا.