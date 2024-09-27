القضاء يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها الـ 20

وبعث برقية تهنئة الى الفضائية بمناسبة الذكرى الـ 20 على تأسيسها، وقال:"باقة من التهاني والتبريكات لقناة الفضائية بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها".وأضاف: "امنياتنا بدوام التوفيق والتميز لكادر القناة والعاملين فيها، واكمال المسيرة بنهج مهني من صحافة حرة خلاقة ومسار متميز، وكل عام وأنتم بخير".