محافظ واسط يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها الـ 20

وبعث المياحي، برقية تهنئة الى السومرية الفضائية بمناسبة الذكرى الـ 20 على تأسيسها، وقال: نتقدم بأسمة التهاني والتبريكات الى الفضائية ولجميع متابعيها بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها.وأضاف: "20 عاماً من العطاء الزاخر في مجال العمل الإعلامي، نسأل الله ان يسدد خطاكم ويشد من عزمكم لتقديم المزيد من اجل بناء والنهوض بالمجتمع لما يليق به".