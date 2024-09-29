اغتيال نصرالله بقنابل خارقة للتحصينات!

تم اغتيال زعيم حزب اللبناني، حسن نصر الله، في هجوم للجيش الإسرائيلي استهدف مقر الحزب تحت الأرض في الضاحية لبيروت، حيث تم استخدام أكثر من ستين قنبلة خارقة للتحصينات.

إليكم تفاصيل الحادث في هذا التقرير من السومرية!