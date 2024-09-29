ردود الأفعال بعد اغتيال نصرالله

توالت ردود الافعال المحلية المنددة بجريمة اغتيال حسن معتبرة ان العدوان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء، فيما اشادت تلك الردود بمسيرة الراحل في مقارعة الاحتلال.إليكم الردود بعد رحيل نصرالله في هذا التقرير من السومرية!