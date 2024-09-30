صراع القوى السياسية.. دعم في العلن ومعارضة في الخفاء

صراع مخفي تقوده بعض القوى ضد الحكومة قد يعرقل عجلة العمل





دعم في العلن ومعارضة في الخفاء، توجه ظهرت ملامحه مؤخرا على الساحة السياسية، صراع تقوده بعض القوى التي تمتلك دوافع سياسية للحصول على منافع اقتصادية



