أبرز ملفات نشرة الظهيرة.. خليفة السيد نصر الله وسرقات المصارف الرقمية

-حزب الله يكشف عن قرب اختيار امين جديد خلفا لنصر الله.. ويؤكد مواصلة استهداف العمق الصهيوني- الكيان الصهيوني يغتال قيادات فلسطينية في لبنان.. ويلمح الى هجوم بري وشيك على الجنوب- في ذروة توتر المنطقة.. اشادات بتوقيت اعلان انهاء مهام التحالف.. ومختصون يعدون الاتفاق نجاحا دبلوماسيا للحكومة- المصارف الرقمية في العراق.. فجوة جديدة لسرقة الاموال.. وطريق مختصر لتهريب العملة وسط غياب الرقابة